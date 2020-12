Sucht man ein Ziel in der heutigen Zeit mit Kultur und Entspannung an der frischen Luft in einer einmaligen Umgebung, bietet sich die aktuelle Ausstellung von Robert Schad gepaart mit den Ausstellungsstücke des Museums geradezu an. Verteilt in den großzügigen Gartenanlagen findet man spannende Werke in Eisen, die ständig neue Einblicke, Durchblicke und Motive in allen Richtungen bieten. (Copyright Werke von Robert Schad "VG Bild-Kunst, Bonn 2020")