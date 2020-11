Ingwer aus dem Topf

Ingwer (Zingiber officinale) aus dem Supermarkt, möglichst Bio-Ingwer, kann man in den frostfreien Jahreszeiten sehr gut im Garten oder in einem Blumentopft anpflanzen. Deko-Ingwer aus der Gärtnerei ist meist nicht essbar. Eine Knolle, oder eine geteilte Knolle, mit sichtbaren, leicht grün angefärbten Augen, in guter Gartenerde 5 - 10 cm einpflanzen. Er keimt am besten wenn die Erde um die 22 Grad warm ist. Gut feucht halten und schon nach kurzer Zeit kommen die ersten Keime hervor. Der Ingwer sollte nicht in der prallen Sonne stehen, sondern im Halbschatten. Die dicken Stängel mit den schmalen Laubblättern werden bis zu 1,5 m hoch. Möchte man milden Ingwer haben, sollte man ihn nach 7 – 8 Monaten ernten. Scharfen Ingwer gibt es erst nach einem Jahr. Dazu muss er unbedingt vor Frost geschützt werden z.B. im Wintergarten. Mit viel Glück wird er nach einem Jahr sogar blühen.