Ist der Ökolandbau die Lösung für die Klimakrise?

Die Bundestagskandidatin der Kreis Klever Grünen, Friederike Janitza, schaut am Montag, 30. August um 18.00 Uhr dem Biobauern über die Schulter. In Kevelaer-Kervendonk, am Fuße der Sonsbecker Schweiz liegt der 500 Jahre alte Rouenhof der Familie Verhoeven. Vor mehr als 25 Jahren wurde der Betrieb neu ausgerichtet und hält inzwischen 200 Ziegen, 30 Kühe, Schweine und Hühner sowie Honigbienen. Der Biolandbetrieb produziert verschiedenste Milch- und Fleischprodukte nach organisch-biologischen Grundsätzen in der hofeigenen Käserei und Metzgerei. Interessierte Bürger*innen können ebenfalls an der Führung und Informationsveranstaltung teilnehmen. Eine Anmeldung per E-Mail ist erforderlich. (mail@gruene-kreis-kleve.de)