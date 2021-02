Moyländer See mal wieder in Rot

Die Rotfärbung stammt von sog. Blaualgen (Burgunderblutalgen) die in Wirklichkeit keine Algen sind, sondern Cyanobakterien. Je nach Gattung bilden sie rote, braune, grüne, oder blaugrüne Schlieren. Eigentlich befinden sich die Cyanos im Winter im „Winterschlaf“ und sie erwachen erst ab 10 Grad. Die außergewöhnliche Witterung der letzten 14 Tage, erst knackig kalt jetzt Frühlingstemperaturen, scheint sie aufgeweckt zu haben. Das sie auch mal im Winter vorkommen ist zwar selten, kommt aber durchaus vor wie ein Bericht aus Eutin (Ukleisee), 2018 belegt – dazu hier klicken und siehe meinen Bericht vom 8. Februar 2017, ebenfalls Moyländer See hier klicken

Cyanobakterien sind nicht ganz unproblematisch. Sie bilden Giftstoffe die bei Hautkontakt zu Entzündungen und allergischen Reaktionen führen können. Auch Neurotoxische Wirkungen sind bekannt die bis zum Atemstillstand führen können. Bei Hunden kann das trinken des Wassers zu Durchfall, Erbrechen und Leberschäden führen.

Begünstigt wird das Wachstum der Cyanos durch Nitrate und Phosphate aus der Landwirtschaft was zu einer explosionsartigen Vermehrung führen kann.