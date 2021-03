Rotkehlchen wurde Vogel des Jahres 2021

Zum ersten Mal konnte jeder mitmachen und den Vogel des Jahres wählen. Über 450.000 Menschen haben sich daran beteiligt. Mit rd. 60.000 Stimmen lag das Rotkehlchen vor Rauchschwalbe und Kiebitz. Eigentlich nicht verwunderlich, denn das Rotkehlchen ist mit ein sehr häufiger Vogel in unseren Gärten, zuden sehr auffallend und zutraulich. Es war bereits 1992 Vogel des Jahres.

Das Rotkehlchen (Erithacus rubecula) gehört zur Familie der Fliegenschnäpper aus der Ordnung der Sperlingsvögel.

Einige Rotkehlchen-Populationen sind Zugvögel, hauptsächlich die in Nord- und Osteuropa vorkommenden. Sie überwintern im Mittelmehrraum. Die in unserem Raum vorkommenden bleiben im Winter bei uns und freuen sich auf Futterzugaben.