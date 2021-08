Am Freitag Fridays for Future Zentralstreik in Düsseldorf

Zentralstreik in Düsseldorf am Freitag, dem 27.08 um 17 Uhr

Die FFF-Bewegung im Kreis Kleve fährt diesen Freitag zur großen NRW weiten Fridays for Future Demonstration nach Düsseldorf. Aufgrund der Baustelle am RE10 wird es sowohl von Kleve-Bahnhof um 13:52 Uhr als auch von Geldern Bahnhof eine gemeinsamen Anreise um 14:50 Uhr mit dem Zug geben. Die Demonstration in Düsseldorf beginnt um 17 Uhr am Landtag und richtet sich gegen die Aussagen des Ministerpräsidenten und Kanzlerkandidaten der CDU, Armin Laschet, welcher im Oktobor 2020 sagte: „Wir regieren NRW so, wie ich es mir auch für den Bund vorstellen würde."

Wir jungen Menschen aus NRW wissen, was das für eine Katastrophe wäre!

In seiner Zeit als Ministerpräsident hat er ein neues Kohlekraftwerk ans Netz geschlossen, die Windkraft zum Erliegen gebracht und Wälder und Dörfer für dreckige, klimaschädigende Kohle vernichtet. In der Coronapandemie ist er, wie aktuell auch, durch anhaltendes Missmanagement aufgefallen, er hat die Interessen von Schüler:innen und Studierenden ignoriert und will jetzt durch eine Gesetzesänderung die Versammlungsfreiheit in NRW einschränken. Und in diesen Tagen fällt er vor allem dadurch auf, den Menschen, die in Afghanistan in Not sind, nur helfen zu wollen, wenn er gewählt werden würde. Armin Laschet hat weder in den Klimafragen, noch in der Corona-Pandemie Kompetenzen aufgewiesen, welche er für seine Kandidatur mitbringen sollte.

Wir rufen daher zum gemeinsamen Anreise nach Düsseldorf auf. Wir bieten allen, die sich die Anreise nach Düsseldorf nicht leisten können, eine Möglichkeit zur Mitnahme ab Kleve an.

Interessierte Menschen aus dem Kreis Kleve können sich bei Bedarf bis Donnerstag, dem 26.08 um 15 Uhr, unter kleve@fridaysforfuture.de bei uns anmelden. Für weitere Informationen steht die Emailadresse ebenfalls zur Verfügung.