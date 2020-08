Es sind zwar noch einige Monate, aber anderseits, das kennt jeder, die Zeit rast. So ist es auch gar nicht verwunderlich, dass der Rat der Gemeinde Bedburg-Hau trotz sommerlicher Temperaturen schon an die Adventszeit denkt und die Aufstellung eines Weihnachtsbaums diskutierte. Irgendwie war dieser Baum für das Gemeindezentrum zwar immer mal wieder im Gespräch, nur daraus geworden ist bislang nichts. Lediglich im Rathaus ist seit einigen Jahren ein geschmückter Tannenbaum vorhanden. Doch dieses Mal scheint es tatsächlich was zu werden. Auf Antrag der SPD-Ratsfraktion fand die Idee eines Weihnachtsbaums positiven Anklang.

Wunsch von Bürgern

Die Sozialdemokraten hatten argumentiert, dass eine weihnachtliche Dekoration und ein Weihnachtsbaum die Atmosphäre im Gemeindezentrum aufwertet. Auch Bürger der Gemeinde hatten sich mit dem Wunsch an die SPD gewandt. Beim Gemeindeverwaltungsrat Dieter Henseler stieß der Vorschlag auf weit offene Türen. Er selbst hatte ebenfalls schon Pläne dazu und sagte noch in der Sitzung zu, einen Weihnachtsbaum aufstellen zu wollen. Danach soll er in der kommenden Adventszeit in der Verkehrsinsel des Parkplatzes gegenüber der Firma Rossmann aufstellt werden.

Entscheidung über Blühpflanzen nach der Kommunalwahl

Weitere Vorschläge der Sozialdemokraten zur Steigerung der Attraktivität des Gemeindezentrums, beispielsweise durch Blühpflanzen an Laternen und goßen Blumentöpfen, wurden vorerst zurückgestellt. Über sie soll nach der Kommunalwahl im Herbst von neu gewählten Rat beraten und entschieden werden.