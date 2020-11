Bedburg-Hau: WAS IST IM RAT LOS? ...DAS!

Der Haupt- und Finanzausschuss tagt am Dienstag 24.11., 17 Uhr im Ratssaal.

Der Rat am Donnerstag 26.11., 17 Uhr in der Mehrzweckhalle Till-Moyland.

Auf der Tagesordnung der Ratsitzung stehen u. a. folgende Punkte:

- Verabschiedung des bisherigen Bürgermeisters der Gemeinde Bedburg-Hau und Ehrung der ausgeschiedenen Ratsmitglieder.

- Einbringung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Entwurfes des Haushaltsplanes einschließlich aller Anlagen für das Haushaltsjahr 2021.

- Beschluss zur Verleihung des "Heimat-Preises" 2020 in der Gemeinde Bedburg-Hau

1.Offener Ganztags St. Markus – 1. Preis (2.500,00 Euro) 2. Rheinische Landfrauen Hau – 2. Preis (1.500,00 Euro) 3. Kirmesfreunde Hasselt e. V. – 3. Preis (1.000,00 Euro).

- Beschluss von Maßnahmen mit entsprechender Förderung und Bereitstellung von Haushaltsmitteln Sanierung des Hallenbades "BedburgerNass". Mehr dazu: hier klicken

- Schulentwicklungsplan der Gemeinde Bedburg-Hau bis zum Schuljahr 2025/2020; Auswirkungen für den Grundschulstandort Schneppenbaum. Der Rat beauftragt … die Verwaltung zu prüfen, welche Baumaßnahmen notwendig sind, um die im Schulentwicklungsplan fehlenden Räume im Unterrichts,- Betreuungs- und Verwaltungsbereich herzustellen. Gleichzeitig sind mögliche An- bzw. Neubaumöglichkeiten auf dem Schulgelände zu eruieren und die Kosten zu ermitteln.

- Digitalisierung der Grundschulen; Antrag der SPD-Fraktion vom 19.07.2020

- Ausbaubeschluss - Grundhafte Sanierung der Straße "Alte Landstraße" von der Einmündung Felix-RoeloffsStraße bis zur Einmündung Reindershof. Ausbauplan, siehe Grafik aus der Vorlage.