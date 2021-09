Bedburg-Hau: WAS IST IM RAT LOS? ...DAS!

Der Haupt- und Finanzausschuss tagt am 16. September, 17 Uhr im Rathaus; der Rat am 21. September, 17 Uhr im Rathaus.

Auf den Tagesordnungen stehen u. a. folgende Themen:

- Dacherneuerung Mehrzweckhalle Till-Moyland. Die Kostenschätzung beläuft sich auf ca. 329.000 Euro. Dazu soll bei der Bezirksregierung Düsseldorf ein Förderantrag zum Dorferneuerungsprogramm 2022 bis zum 30.09.2021 eingereicht werden.

- Geförderter Gigabitausbau im Kreis Kleve - Beteiligung am Förderantrag aus dem Bundesprogramm und Zustimmung zum Abschluss eines Kooperationsvertrages – Im Rahmen eines weiteren Förderprogrammes zum Breitbandausbau sollen nunmehr Grundstücke, deren Breitbandversorgung unter 100 Mbit liegt, mit einem Glasfaseranschluss ausgestattet werden.

- Prüfung des Einsatzes von Luftreinigungsgeräten in den Grundschulen. Siehe dazu "Schulen in Bedburg-Hau sollen keine Luftfiltergeräte bekommen"

