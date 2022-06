Bedburg-Hau: WAS IST IM RAT LOS? ...DAS!

Ratssitzung am 21. Juni 2022, Rathaus, Ratssaal, 17 Uhr

Die Tagesordnung:

1. Einwohnerfragestunde

2. Überprüfung der aktuellen Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Bedburg-Hau vom 22.12.2012

3 Eintrittspreise im Hallenbad BedburgerNass während der Sommerferien 2022

4. Verlegen von STOLPERSTEINEN/ STOLPERSCHWELLEN im öffentlichen Raum der Gemeine Bedburg-Hau - s. dazu hier klicken

5. Beschlussvorlage zur Aufstellung des Bebauungsplans Hau Nr. 28 "Loosche Heide II" gem. §13a BauGB i.V.m. §13 BauGB - s. dazu hier klicken

6. Beschluss über die Anpassung der Nummerierung der Änderungsverfahren von Bebauungsplänen

7. Beschlussvorlage zum Umgang mit der Windenergie im Gemeindegebiet Bedburg-Hau

8. Berichtsvorlage zur Verbesserung der Belüftungssituation in Klassenzimmern

9. Sanierung und Erweiterung der Grundschule Hau bzw. Neubau einer Grundschule in Hau

hier: Beschluss über das weitere Verfahren - s. dazu hier klicken

10. Abgrabungsangelegenheiten nach dem Gesetz zur Ordnung von Abgrabungen für das Land Nordrhein-Westfalen (Abgrabungsgesetz – AbgrG NRW) Grundstück: Gemeinde Bedburg-Hau, Gemarkung Louisendorf, Flur 2, Flurstücke 121, 152 (Betriebsstandort), 155, 156, 164, 168 teilw. (rekultivierte Hausmülldeponie) und 169

11. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Kleve und den kreisangehörigen Kommunen über die Vollstreckung von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen

12. Beschluss über ein gemeinsames Vergabeverfahren mit einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für die Ausschreibung der Entsorgungsdienstleistung

13. Wasserstoff als Energieträger hier: CDU-Fraktion beantragt im Rahmen der nächsten Anschaffungen zum Fuhrpark neben den konventionellen Antrieben auch alternative Antriebe, insbesondere die mit Wasserstofftechnologie abzufragen

14. Einbringung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2021

15. Einbringung der 1. Nachtragshaushaltssatzung und des 1. Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022

16. Politisches Controlling

17. Verschiedenes

18. Einwohnerfragestunde