Bunter Stammtisch der Grünen Bedburg-Hau - Thema biologische Landwirtschaft

Auch 2020 lädt der Grünen-Ortsverband Bedburg-Hau wieder regelmäßig zu seinem „Bunten Stammtisch“ ein. Bei der ersten Veranstaltung am Donnerstag, 6. Februar um 19 Uhr, soll besonders das Thema biologische Landwirtschaft im Vordergrund stehen. Als Gast ist dazu Daniel Schewe eingeladen, er ist Öko-Agrarbetriebswirt auf dem Biohof Büsch in Weeze. Die grünen Lokalpolitiker freuen sich auf viele Fragen und eine angeregte Diskussion mit den Einwohnern der Gemeinde Bedburg-Hau.

Veranstaltungsort ist die Gaststätte „Zur Dorfschmiede“ in Till-Moyland, Sommerlandstr.14. Diese Einladung richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger, die sich für politische Themen aus der Region interessieren, sich informieren und auch mitreden wollen.

Eine Anmeldung zur Teilnahme ist nicht erforderlich.