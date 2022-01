02821 85-496 Nummer gegen Zeugniskummer

Kreis Kleve bietet Zeugnistelefon für Eltern sowie Schülerinnen und Schüler von Grund-, Haupt- und Förderschulen an.

Ihre Halbjahreszeugnisse erhalten Schülerinnen und Schüler im Kreis Kleve am Freitag, 28. Januar 2022. Für Fragen und Hilfestellungen bieten die Schulaufsichtsbeamten für den Kreis Kleve ein Zeugnistelefon an. Es handelt sich um ein Angebot sowohl für die Eltern als auch für die Schülerinnen und Schüler von Grund-, Haupt- und Förderschulen.

Die „Nummer gegen Zeugniskummer“ ist unter der Rufnummer 02821 85-496 erreichbar. Die Hotline ist geschaltet am Freitag (28. Januar), am Montag (31. Januar) und am Dienstag (1. Februar), jeweils von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 15.30 Uhr.