Der Kreis Kleve teilte heute mit:

Bis zum 22. August im Kreis Kleve insgesamt 389.256 Impfdosen als verimpft gemeldet. Die Impfquote im Kreis Kleve liegt bei der Gesamtbevölkerung aktuell bei 74,4 Prozent bei den Erstimpfungen sowie 64,3 Prozent bei den Zweitimpfungen.

Verteilt auf die einzelnen Altersgruppen liegen folgende Impfquoten vor (Stand 22. August):

12- bis 17-Jährige: 37,9 Prozent Erstimpfungen und 18,3 Prozent Zweitimpfungen;

18- bis 59-Jährige: 67,6 Prozent Erstimpfungen und 57,0 Prozent Zweitimpfungen;

Über-60-Jährige: 94,9 Prozent Erstimpfungen und 87,2 Prozent Zweitimpfungen

Kreis Kleve ermöglicht weitere Corona-Schutzimpfungen von Kindern und Jugendlichen

12- bis 15-Jährige können Termine im Impfzentrum buchen. Schulleitungen können für Jugendliche in der Sekundarstufe II aufsuchende Impfungen an der Schule vereinbaren.

Für die 12- bis 15-Jährigen:

Wegen des besonderen Aufklärungs- und Beratungsbedarfs bei der Impfung von Kindern im Alter von 12 bis 15 Jahren können die Impfungen ausschließlich bei einem Kinderarzt oder im Impfzentrum des Kreises Kleve durchgeführt werden. Beim Besuch des Impfzentrums ist eine vorhergehende Online-Terminbuchung nötig: www.termine.impfzentrum-kreis-kleve.de. Termine gibt es sowohl in der Impfstelle Kalkar als auch in der Impfstelle Geldern.

Bei der Buchung wird der Termin für die spätere Zweitimpfung im Abstand von drei Wochen automatisch angeboten. Erforderliche Dokumente werden bei der Buchung mitgeliefert. Die Dokumente müssen ausgedruckt und ausgefüllt zur Impfung mit ins Impfzentrum gebracht werden, ebenso – wenn vorhanden - ein gültiges Ausweisdokument oder der Reisepass. Wichtig: Die Einwilligungserklärung muss von mindestens einer oder einem Sorgeberechtigten unterschrieben sein. Zudem muss mindestens eine oder einer der Sorgeberechtigten das Kind zur Impfung begleiten, der sich auch ausweisen können muss.

Für die Ab-16-Jährigen:

Schülerinnen und Schüler im Alter ab 16 Jahren können terminlos sowie ohne Begleitung einer sorgeberechtigten Person im Rahmen der hierfür vorgesehenen Öffnungszeiten die Impfstellen in Kalkar und Geldern besuchen. Darüber hinaus sind für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II aber auch aufsuchende Impfungen an den Schulen möglich. Dazu hat der Kreis Kleve Kontakt zu den Schulleitungen aufgenommen, die Termine mit dem Impfzentrum abstimmen können.

Schülerinnen und Schüler, die die Volljährigkeit noch nicht erreicht haben, müssen ebenfalls die notwendige Einwilligungserklärung von mindestens einer oder einem Sorgeberechtigten unterschrieben vorlegen. Die Anwesenheit der Sorgeberechtigten ist nicht notwendig. Zudem sollten die Schülerinnen und Schüler bitte zusätzlich ihren Ausweis oder Reisepass bereithalten. Sollte im Falle einer früheren Covid-19-Erkrankung eine Genesenen-Bescheinigung des Gesundheitsamtes vorliegen, muss diese ebenfalls mitgebracht werden. Der Status „Genesen“ gilt 28 Tage nach und für einen Zeitraum von sechs Monate nach dem positiven PCR-Test.

Insgesamt 11.920 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve / 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve: 50,6

Von den 11.920 Indexfällen sind 516 in Bedburg-Hau, 1.377 in Emmerich am Rhein, 1.533 in Geldern, 1.144 in Goch, 444 in Issum, 405 in Kalkar, 369 in Kerken, 1.075 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 1.952 in Kleve, 491 in Kranenburg, 713 in Rees, 177 in Rheurdt, 656 in Straelen, 201 in Uedem, 273 in Wachtendonk, 557 in Weeze. 37 Indexfälle befinden sich noch in Bearbeitung und können daher noch nicht den einzelnen Kommunen zugeordnet werden. Daraus ergibt sich, dass sich die Zahl der Neuinfektionen seit Sonntag um 8 erhöht hat.