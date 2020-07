Corona-Verlauf Kreis Kleve/Bedburg-Hau

Grafik 1 zeigt den Verlauf von April bis Juni - Gesamt-Infizierte Kreis Kleve, Genesene Kreis Kleve, Gesamt-Infizierte Infizierte in Bedburg-Hau, Gesamt Verstobene Kreis Kleve.

Grafik 2 zeigt den Verlauf von April bis Juni - tägl. hinzugekommene Neuinfektionen.

Grafik 3 zeigt den Verlauf von März bis Juni Deutschland.

Aktuell, Stand 1. Juli 2020, 18 Uhr nach Johns Hopkins University:

Die Zahl der Neuinfektionen ist in den letzten Tagen rasant angestiegen. Vor vier Tagen wurden an einem Tag rd. 191.000 gegistriert; heute waren es rd. 171.000.

Weltweit wurden bisher 10.512.383 Infizierte gezählt; 512.331Verstorbene.

Deutschland 195.778 Infizierte; 8.995 Verstorbene.

USA 2.638.338 Infizierte; 127.485 Verstorbene.

Brasilien 1.402.041 Infizierte; 59.594 Verstorbene