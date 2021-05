Am kommenden Samstag, den 05.06.2021 in der Zeit von 10.30 Uhr bis 12 Uhr bietet der SPD-Ortsvereinsvorsitzende und Kreistagsabgeordneter aus Weddinghofen, Jens Schmülling, die nächste Digitale Bürgersprechstunde in diesem Jahr an. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich in dieser Zeit telefonisch unter 0172-5363363 mit Ihren Anregungen oder Kritik bei dem Lokalpolitiker aus Weddinghofen melden. So lange das gewohnte Format der AnsprechBar vor Ort in Weddinghofen durch die CoVid 19 Pandemie nicht stattfinden kann, bietet die örtliche SPD den Weddinghofener Bürgerinnen und Bürgern diesen Service alle vier Wochen am ersten Samstag des Monats an, um auch in Pandemie Zeiten miteinander im Gespräch zu bleiben.