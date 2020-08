Am 13. September finden Neuwahlen für die kommunalen Parlamente und viele Spitzen von Städten, Gemeinden und Kreisen statt. Der Stadtspiegel präsentiert bis zum Wahltag die Bürgermeisterkandidaten aus Unna, Holzwickede, Bergkamen und Bönen und bietet bis zum Schluss einen Überblick. Für Bündnis 90/Die Grünen ist Thomas Grziwotz Kandidat für Bergkamen.

Was haben Sie sich für die ersten 100 Tage Ihrer Amtszeit vorgenommen?

Mich mit den Aufgaben des neuen Amtes intensiver vertraut machen - die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung besser kennenlernen, Austausch mit dem bisherigen Bürgermeister Roland Schäfer und mit den im Rat vertretenen Fraktionen, Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern von Vereinen, Verbänden und der Wirtschaft.

Begonnene und in Planung oder Diskussion befindliche Projekte wie die Wasserstadt Aden, die Internationale Gartenausstellung, die Neugestaltung der Stadtmitte, die Nutzung des Marktplatzes in Rünthe, die Bäderfrage in Richtung eines attraktiven, gemeinsamen Bades mit Kamen voran treiben.

Aber natürlich auch in Kooperation mit Rat und Verwaltung erste Akzente zu einer engagierteren Klimapolitik setzen.



Wo sehen Sie Sparpotenzial im Bergkamener Haushalt und welche Bereiche sind für Sie tabu?

Sparpotential sehe ich bei den Bädern, falls die GSW sich zum Bau eines zentralen Bades für Bergkamen und Kamen entschließen kann. Ansonsten waren Rat und Verwaltung auch in der Vergangenheit sehr bestrebt, im positiven Sinnen sparsam zu wirtschaften, wodurch weitere Einsparungen kaum ohne spürbare negative Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger bleiben würden. Tabu ist insbesondere der Bereich der soziale Sicherung und Teilhabe, die Kinder- und Jugendhilfe, die Schulen, die Freiwillige Feuerwehr aber auch das Kulturangebot.

Vervollständigen Sie bitte kurz & knapp die angefangenen Sätze:

Bergkamen braucht auf jeden Fall…

eine stärkere klimafreundliche Ausrichtung; d. h. Rat und Verwaltung müssen sich künftig bei ihren Entscheidungen und in ihrem Handeln tatsächlich vom Klimaschutz leiten lassen.

Eine erheblich verbesserte digitale Ausstattung der Schulen und Investitionen in die soziale Infrastruktur, damit z. B. Kindertageseinrichtungen und offene Ganztagsschulen in der Lage sind, alle Kinder zu fördern.

Eine Wirtschaftsförderung, die auf eine nachhaltige Gewerbeansiedlung und intelligente (Nach-)Nutzung bestehender Gewerbeflächen ausgerichtet ist, wie z. B. bei der Fläche des Kohlekraftwerks in Heil.

Wenn die Pandemie vorbei ist, ...

wird es darum gehen, die Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, die durch die Pandemie eingeschränkt wurden oder verloren gegangen sind, zu stärken und wieder aufzubauen.

Das Hafenfest wird nächstes Jahr…

wird hoffentlich wieder in gewohnt attraktiver und lebendiger Form durchgeführt werden können. Eine derartige Großveranstaltung wird jedoch realistischerweise nur möglich sein, wenn die pandemische Lage dies auch zulässt.

Wenn ich Bürgermeister werde, werde ich als Erstes...

meinen Dank an die Bürgerinnen und Bürger, die mich gewählt haben und den Mitstreiterinnen und Mitstreitern aus meiner Partei aussprechen; danach beginnen, mein Leben neu zu organisieren. Inhaltliche Aspekte finden sich in meinen Ausführungen zur ersten Frage.

Flüchtlinge sind für mich…

Menschen, die aus einer Notsituation heraus ihre Heimat verlassen und unter schwierigsten Bedingungen fliehen mussten. Diesen Menschen gilt es mit Respekt und Zuwendung zu begegnen und Ihnen den Weg in eine sichere und lebenswerte Zukunft zu ermöglichen.

Die Zukunft der Innenstadt…

liegt mir am Herzen. Sie muss den Bürgerinnen und Bürgern gute Wohnbedingungen in einem attraktiven Umfeld bieten, das Grün- und Spielflächen, kleine Geschäfte und Gastronomie umfasst.

Familie bedeutet für mich...

Menschen zu haben, mit denen ich durchs Leben gehen, mit denen ich feiern und Spaß haben kann und die füreinander da sind, wenn jemand Unterstützung braucht.

Wenn ich am 13. September nicht zum Bürgermeister gewählt werde, …

gehe ich, wie bisher, mit Freude und Engagement meiner Arbeit in der Ausbildung von Pflegekräften nach und werde mich auch weiterhin politisch im Rat der Stadt Bergkamen einbringen.