Die Bochumer Feuerwehr zieht Bilanz für das Jahr 2020. Unterm Strich sind die Rettungskräfte in Bochum etwas seltener ausgerückt als noch im Jahr zuvor.

Die Einsätze in Kategorien unterteilt

Die Bochumer Feuerwehr musste dieses Jahr etwas seltener zu Einsätzen ausrücken. Insgesamt haben die Rettungskräfte rund 61.000 Einsätze in 2020 gehabt - das sind etwa 3 Prozent weniger als noch im Vorjahr. Weil der Sommer nicht ganz so trocken war wie in den vergangenen Jahren, hat es zum Beispiel seltener gebrannt. Auch bei den Krankenwageneinsätzen sind die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen - vor allem zu Beginn der Coronapandemie. Hier die Bilanz im Detail:

Brände: Dieses Jahr hat es in Bochum seltener gebrannt. In den letzten Jahren hatte die Feuerwehr häufiger mit Löscharbeiten zu tun. So die Jahresbilanz von Feuerwehrchef Simon Heußen. Insgesamt gab es in 2020 rund 1640 Brände, zu denen die Feuerwehr ausrücken musste. Das sind 5 Prozent weniger als noch im Vorjahr. Grund dafür ist der dieses Jahr weniger feuchte Sommer gewesen.

Rettungsdienst: Auch im Bereich der Rettungsdienste gab es dieses Jahr trotz der Coronapandemie etwas weniger zu tun. Das hat uns Feuerwehrchef Simon Heußen auf Radio Bochum-Nachfrage bestätigt. Es habe 56.000 Notrufe gegeben, für die Einsätze von Krankenwagen nötig waren. Das sind 3,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Heußen erklärt die Zahlen vor allem durch das Verhalten der Bochumerinnen und Bochumer in den ersten Monaten der Pandemie. In der Zeit habe es teilweise nur 60 statt sonst bis zu 110 Einsätze pro Tag gegeben. Das habe vor allem an der Angst vor dem unbekannten Virus gelegen. Viele Bochumerinnen und Bochumer wollten Krankenhäuser nur im äußersten Notfall aufsuchen.

Technische Einsätze: Während die Einsatzzahlen in den Bereichen Brände und Rettungsdienste gesunken sind, musste die Feuerwehr häufiger technischen Einsätzen fahren. Es mussten beispielsweise mehr Keller ausgepumpt und mehr Bäume zersägt werden, da es in Bochum dieses Jahr mehr Unwetter als im Vorjahr gab. Etwa. 3200 Einsätze gab es in dem Bereich - das sind 7,4 Prozent mehr als in Vorjahr.

