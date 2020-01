Einschalten und die Daumen drücken, mitfiebern heißt es absofort wieder. Denn Deutschland sucht den Superstar geht in die nächste Runde. In der zehnten Folge tritt die Bochumerin Dobrila Avola vor die Jury bestehend aus Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo. Beim Casting am Drachenfels hat die 20-Jährige Bochumerin "Bella Donna" von Pietro Lombardi und den Gassenhauer "Atenlos durch die Nacht" von Helene Fischer gesungen.

Zum Casting wurde die Sizilianerin mit slawischem Namen von ihrer Mutter begleitet, die laut eigener Aussage ihre "Beste Freundin" ist. Aktuell arbeitet Avola noch in einer Bochumer Eisdiele. Ob sie ihrem Traum von einer Musikkarriere näherkommt, zeigt sich dann am Dienstag, 4. Februar um 20.15 Uhr auf RTL.