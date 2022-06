Ein schöner Sommer und gute Stimmung werden auch in diesem Jahr wieder den Brauhof der Fiege Brauerei beim Fiege KinoOpenAir zu einem besonderen Erlebnisort machen. Zwischen dem 23. Juni und dem 7. August gibt es neben aktuellen Film-Hits aus der Welt des Kinos und berührenden Dokumentationen auch reichlich Rahmenprogramm.

Das Kinoprogramm für die 24. Auflage der Fiege Kino Lounge ist bereits für die ersten paar Wochen online. Und damit an einem Abend auf dem Brauhof keine Langeweile aufkommt, ist auch für kulturelle Unterhaltung wieder gesorgt. Täglich wechselnde Künstler und Bands aus der Region sorgen unter dem Titel „WarmUp Kunst“ für ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Rahmenprogramm bis schließlich der Film bei Einbruch der Dunkelheit beginnt. In Planung ist außerdem ein regelmäßig stattfindendes "Biertasting" im Vorprogramm. Im Gastronomiebereich findet der Filmfan wie gewohnt Erfrischungsgetränke, Kaffee und das original Kinomenü aus Nachos und Sweets und kann außerdem zwischen allen zehn Fiege Biersorten wählen.

Alle Infos gibt es auf der gerade runderneuerten Website: www.fiegekino.de

Größte Leinwand Bochums

Auch in diesem Jahr wird der Brauhof wieder mit bis zu 700 Plätze bestuhlt, um für beste Sicht auf die mit 14 mal 8 Metern größte Kinoleinwand Bochums zu garantieren.

An kühleren Tagen wird geraten, warme Kleidung mitzubringen. Es liegen aber auch Decken zum Ausleihen bereit. Einlass ist in der Regel ab 20 Uhr. Sonderveranstaltungen können früher beginnen. Die Filme starten nach dem täglichen „WarmUp Kunst“ jeweils bei Einbruch der Dunkelheit.

Spielplan und Tickets

Der Spielplan findet sich im Internet unter: www.fiege-kino.de. Dort besteht auch die Möglichkeit, Karten direkt online zu erwerben. Außerdem informiert die telefonische Hotline des Veranstalters Cooltour unter Tel.: 0234-588 38 38 über das Programm.