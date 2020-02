Gestern Abend in Bochum Weitmar...Ein toller Abend im Matth├Ąus-Gemeindehaus Bo- Weitmar.Die Besucher erwarteten Speisen und Getr├Ąnke f├╝r kleines Geld. Nat├╝rlich auch irische Spezialit├Ąten.Eine super Stimmung unter allen Altersklassen!!!Wir bekamen diesen (geheimen ) Tip von Marlis und J├╝rgen Ulrich,die sehr in der┬á Gemeinde angagiert sind!DANKE nochmal an dieser Stelle ÔÖą´ŞĆAuch der Koch des Abends hat sich mit unserer Marlis f├╝r ein Foto┬á zur Verf├╝gung gestellt. Danke!Und hier die Band!Einfach geil!Upps.­čśŐ­čĹ╝

Es begann alles 2017 mit gerade da.40Besuchern.Heute waren es ca.190.Die k├Ânnen sich ja nicht alle irren ,und kauften "sogar "die CD.Wir auch­čĹŹ­čĹŹ­čĹŹ

Zu jedem Lied wurde ne kleine Geschichte erz├Ąhlt. So wussten wir,um was es ├╝berhaupt ging.Selbst ne Beerdigung wurde zum "Fest".Liebeskummer und,und, und.Super Stimmen und die Stimmung =einfach irisch, toll!!!

Wir waren anfangs seeehr skeptisch, aber die Mucke war echt spitze und ne echte Abwechslung zum normalen, stressigen Alltag.

MACHTE einfach gute LAUNE!!!

Es war (wie beim Karneval) ordentlich schunkeln und mitsingen. (manche auch lallend)

KARNEVAL MAL ANDERS???!!!Oder einfach nur IRISH!!!!!Akkordion, Geige, E-gitarre, Gitarre und die Stimmen spielten umwerfend zusammen.Eimfach f├╝r's n├Ąchste Jahr ein GEHEIMTIPP!!!!!Vielleicht sehen wir uns ja n├Ąchstemal. WIR SIND DABEI!!!Die Fronz├Ânchens­č徭襌­čśśDie Jungs haben sogar das Steigerlied auf irish gesungen!Toll!!!

Oh nee,jetzt habe ich fast vergessen, den Namen der Band zu nennen:  CASHHANDOH.    Genauso geschrieben.Man bekommt auch Cd's.

Vielleicht noch ein kleiner Vorschlag an dieser Stelle :Wir glauben,eine weibliche ,hohe Stimme w├╝rde den Jungs zu Gute kommen!!!!Es w├╝rde dem ganzen die Krone ­čĄ┤aufsetzen!Oder was meint ihr???­čśŹDer Geiger war irre!!! Egal ob mit der Band oder solo!

Allerdings die B├╝hne k├Ânnte etwas aufgepumpt werden!­čÖłHABT IHR NE IDEE??? Dann bitte die Vorschl├Ąge an mich,ich werde sie dann weiterleiten.

Sch├Ânes windiges Restwochenende!­čîČ­čîČ­čîČ­čîČLiebe Gr├╝sse an alle Leser!­čĹ╝