DIE RACHE DER ERDE ­čîŹ

Die Welt konnte nicht mehr, es war alles zu viel f├╝r die Natur.

Auch wenn dieser Virus eventuell von Menschenhand geschaffen wurde, war es trotzdem zu viel f├╝r die Umwelt.

Mit Erdbeben, Tsunamis, Vulkanausbr├╝che, Klimawandel, Schmelzung der Polkappen, ├ťberschwemmungen, Insekten Plagen konnte er uns nicht stoppen.

All die Br├Ąnde, die Tiermi├čhandlungen, der M├╝ll, die ├ťberv├Âlkerungen, die Abgase, der Ozon, und ganz wichtig die KRIEGE,

tote, gefl├╝chtete, hungernde Menschen, Terroristen, Rassismus, Amokl├Ąufe, unn├Âtige Morde, unverh├Ąltnism├Ą├čige Politik.

All das wurde mit einem Schlag gestoppt.

Ein kleiner Mikroorganismus namens Corona hat die Menschheit in die Knie gezwungen.

Die Menschen konnten nicht aufh├Âren, durch ihre Gier die Welt zu zerst├Âren.

Darum macht es jetzt die Welt von ganz alleine.

Der Tod ist jetzt so nah wie nie zuvor.

Dieser Virus hat dazu beigetragen, das alles Leben da drau├čen stoppt, jetzt f├Ąngt es an zu heilen.

In Venedig ist das Wasser zum ersten mal im Kanal glasklar, es hat sich von selbst gereinigt.

Die Abgase sind in einem enorm guten Wert.

Was bis dato die Politiker durch st├Ąndige Zahlungen nie erreicht haben.

Unn├╝tzes f├Ąllen der B├Ąume hat aufgeh├Ârt.

Die Br├Ąnde haben aufgeh├Ârt.

Die Natur versucht sich zu erholen.

Sie hat sich runtergefahren, und l├Ądt sich Neu.

Auch wenn das makaber klingt, aber es entledigt sich vom Ballast, von UNS.

Der Mensch stirbt, aber die Welt atmet auf.

Der wahre Virus hie├č bis dato, Mensch.

Auf einmal ist Politik, Rassismus, Krieg, Mobbing, Umwelt, Nazis, Trump, Erdogan, Putin, Greta, Wendler nicht mehr wichtig.

Wir sind jetzt alle gleich Reich, Arm, Jung, Alt, der Virus macht kein Halt vorm Status.

Sondern nimmt sich den, der sich vor ihm stellt.

Das erste mal im Leben sind wir auf uns gemeinsam angewiesen.

Geld hat im Moment kein Wert.

Jeder erkennt, das Gesundheit das oberste Gebot ist.

Nicht deine Rasse, Hautfarbe, Religion, und Nationalit├Ąt ist wichtig, was bisher f├╝r Kriege sorgte.

Und das was bis Gestern nie einen Wert hatte, ist heute Goldwert, das Toilettenpapier.

Wer h├Ątte je gedacht, das eine Rolle Toilettenpapier so die Menschen verr├╝ckt macht, und deren wahren Charakter ans Licht bringt.

Es sollte uns mal zu denken geben, was wir eigentlich richtig und falsch gemacht haben bisher..

Wir sollten mal in uns kehren, und die zweite Chance die wir vielleicht bekommen,

als Aktualisierung Welt 2.0 ansehen, und vern├╝nftiger mit unseren Mitmenschen, Umwelt und der Natur umgehen.

Und es mehr wertsch├Ątzen.

Wir haben nur diese eine Welt und nur ein Leben. Aber bisher wurde gelebt, als h├Ątten wir noch ein zweites Leben im Regal.

Zum Abschluss:

Gestern Abend nahm ich den Globus vom Regal, und fragte ihn, ÔÇ×WO TUTS DENN WEH?

├ťBERALL SAGTE ES ├ťBERALLÔÇť ­čś×

Danke f├╝rs lesen.