Da haben wir doch ein Ausflugsziel entdeckt, das mich mit Holzschnitzereien begeistert hat. Sowohl im Freien als auch im inneren des Hauses. Wir konnten sogar, trotz Corona draußen ein leckeres Bierchen genießen. Von dort kann man Quedlinburg, Halberstadt und Wernigerode besuchen. Die mit ihren historischen Altstädten, kopfsteingepflasterte Straßen, verwinkelte Gassen, kleine Plätze und herrliche Fachwerkhäuser Besucher einladen. Lohnenswert sind auch die Vorführungen des Harzer Bergtheaters in Thale und der Waldbühne in Altenbrack. Wer gerne wandern will kann per Pedes zum Brocken wandern oder die Täler Bodetal, Ilsetal und Selketal erkunden. Also.....auf in den Harz !!!