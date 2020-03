Gestatten, mein Name ist Molli. Ich wohne jetzt auch auf der Frauenlobstrasse. Mal schauen, wie die Familie mit mir klar kommt. Bis jetzt fühle ich mich ja tierisch wohl, man behandelt mich sehr gut. Gehöre der Familie der Tochter. Der Oma Anni habe ich auch schon einen Besuch abgestattet, weil ich ja noch so jung bin, ist mir ein Malheur passiert, Frauchen hat es wieder in Ordnung gebracht.

Zur Zeit versuche ich, wie weit ich gehen kann. Ich glaube, bin ziemlich anstrengend, habe nur Dummheiten im Kopf. Noch darf ich das, alles lassen sie aber nicht durchgehen, sie wollen mich erziehen. Bin gespannt, wie es weitergeht.