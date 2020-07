In einer Umfrage vom 8. Mai 2020 (www.ausbildung.de) unter 700 Auszubildenden und 1.700 Schülern äußerten 59 Prozent aller Ausbildungsbewerber Angst, dass sie keinen Ausbildungsplatz bekommen oder nach der Ausbildung nicht übernommen werden. Beides hat sich im Wechselspiel von der Corona-Pandemie und der bereits seit 2018 begonnenen Weltwirtschaftskrise massiv verschlechtert. 2020 sind 2,1 Millionen junge Menschen zwischen 20 und 34 Jahren ohne Berufsabschluss. Offiziell suchten 2019 73.700 Jugendliche vergeblich einen Ausbildungsplatz. Seit dem Ausbruch der neuen Weltwirtschaftskrise setzte spätestens 2019 bei den Großkonzernen eine rapide Vernichtung der Ausbildungsplätze ein: -38 Prozent von 2018 auf 2019; bei Opel: -60 Prozent von 2017 auf 2019; bei VW: -18 Prozent von 2019 auf 2020. Die meisten Ausbildungsplätze gibt es fast nur noch im Handwerk. Einige können angeblich nicht besetzt werden, weil die Qualifikation der Bewerber fehlt. Der Hauptgrund dafür ist in der immer noch mangelhaften Bildungspolitik der Regierung und der Ausstattung der Schulen (z.B. mit zeitgemäßem Internet) zu suchen. Eine weiterer Grund ist das niedrige Entgelt nach der Ausbildung, z.B. im Friseurhandwerk.

Die Bochumer Montagsdemo fordert rd.10% Ausbildungsquote in Großkonzernen und unbefristete Übernahme nach der Ausbildung! Wir laden herzlich Jugendliche, Ausbildungssuchende, Gewerkschafter, Jugendausbildungsvertretungen und alle Interessierten ein. Ein besonderes weiteres Anliegen ist die Solidarität mit den Beschäftigten von Kaufhof und Karstadt im Kampf um ihre Arbeitsplätze. Wir freuen uns auf eine spannende Diskussion.

Die Kundgebung ist am 13.07.20 um 18.00 Uhr am Dr.-Ruer-Platz in der Bochumer Innenstadt.

Ulrich Achenbach

Moderator