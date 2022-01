Die Bochumer Montagsdemo ist gegen Verkürzung der Quarantänezeit bei Covid-Erkrankten und für die sofortige Einführung der Impfpflicht!

Die Bundesregierung hat die Dauer der Quarantänezeit für Corona-Erkranktevon 14 Tagen auf 5 Tagen verkürzt. Nach 5 Tagen kann sich ein Isolierter freitesten lassen. „Geboostete“ brauchen zukünftig bei einer Infektion mit Corona gar nicht mehr in Quarantäne.

Die Regierung begründet diese Maßnahme mit der Aufrechterhaltung der Infrastruktur insbesondere im Gesundheitswesen, bei der Energieversorgung und Müllabfuhr, Feuerwehr usw. Gewiss kann es durch den Ausfall von vielen Mitarbeiter-innen zu einer Notsituation kommen. Jedoch bestand die prekäre Personalnot in den wichtigen Infrastrukturbereichen lange vor der Corona-Pandemie, denn überall - besonders im Gesundheitswesen und in der Logistik- wurde der Rotstift angesetzt. Darüber schweigt die Regierung ebenso wie über die Anbahnung einer neuen Weltwirtschaftskrise seit 2018. Nach Meinung der Montagsdemonstranten hat die Verkürzung der Quarantänedauer hauptsächlich den Sinn, die Produktion in den Großkonzernen voll aufrecht zu erhalten und damit die Profite der Unternehmen nicht zu gefährden.

Die Montagsdemo wendet sich strikt gegen eine Verkürzung bzw. Abschaffung der Quarantäne für Infizierte und fordert die sofortige Einführung der Impfpflicht und zeigt null Toleranz gegen Impfgegner! (Ausnahme: Impfung ist aus Gesundheitsgründen einer Person nicht möglich). Ebenso kritisieren die Montagsdemonstranten das Krisenmangagement der Bundesregierung gegen Corona und meinen, dass viele Opfer dieser Krankheit vermieden werden konnten, wenn die alte Bundesregierung einen konsequenten befristeten Lockdown in 2021 beschlossen hätte, wonach alle nicht lebensnotwendiogen Betriebe und Dienstleistungen geschlossen werden mussten.

Die Kundgebung ist um 18.00 Uhr am Husemannplatz.

Ulrich Achenbach

Moderator