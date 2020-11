Der Solidaritätskreis "Einer für alle - alle für einen" ruft für den kommenden Freitag, 13.11.20, zu einer Kundgebung vor dem Justizzentrum am Ostring/Josef-Neuberger-Str. auf. Der Beschäftigte von Opel-Warehousing GmbH, Christian K., hat in der Vergangenheit nach seiner Ansicht drei ungerechtfertigte und willkürliche Abmahnungen von der Personalabteilung erhalten. In einer Abmahnung wird Christian z.B. vorgeworfen, bei der Warenexpedition gleichzeitig mehrere Artikel aus dem Regal genommen und dann erst einzeln eingescannt zu haben, was angeblich gegen die Arbeitsanweisungen verstößt. Durch dieses Verhalten von Ch. sollte angeblich die Zuordnung der Waren zum entsprechenden Kunden nicht gewährleitet sein, was aber nicht der Fall war.

Christian sieht diese Abmahnungen als Schikane an, damit ein Vorwand für seine Entlassung gefunden wird. Zum Verständnis: Der ehemalige Mitarbeiter des nicht mehr existierenden Opel-Werks I in Bochum hat in drei arbeitsgerichtlichen Verfahren, das letzte vor dem Landesarbeitsgericht in Hamm, seine Weiterbeschäftigung bei Opel-Warehousing erstritten und ist jetzt der Geschäftsleitung in Dorn im Auge. Hinzu kommt das Engagement Christians für die Beschäftigen gegen die zunehmende Hetze und die Arbeitsbedingungen allgemein.

Ein vor einigen Monaten stattgefundener Gütetermin vor dem Arbeitsgericht Bochum scheiterte.

Der Solikreis wünscht Christian K. bei dem jetzigen Arbeitsgerichtsverfahren viel Erfolg!

Die Kundgebung ist am Freitag, 13.11.20, von 11.00 Uhr bis 11.45 Uhr vor dem Justizzentrum, Ostring/Josef-Neuberger Str. in Bochum.

Ulrich Achenbach vom Solikreis