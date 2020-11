“Eine versteckte Perle”, so nennt, Dennis Rademacher Bezirksvertreter in Bochum-Mitte, den bisher als Parkplatz genutzten Bereich an der Kreuzzstraße im Bermuda-Dreieck. “Wir sollten uns über eine bessere Nutzung dieser Fläche gedanken machen”, so der Mandatsträger der FDP. Rademacher kann sich hier eine jugend-kulturelle oder künstlerische Nutzung als Ergänzung zum kommerziellen Angebot des Bermuda-Dreiecks vorstellen. “Man muss dabei aber auch offen sein für die Ideen der Stakeholder und darf niemanden überfahren”, sagt Rademacher mit dem Blick auf die Standortgemeinschaft Bermuda-Dreieck.

„Das ebenerdige Parken dort verschluckt kostbaren urbanen Raum. Aus der Fläche lässt sich sicher etwas sehr Spannendes und Neues entwickeln, das dem Bermuda-Dreieck einen neuen Input gibt. Die Parkflächen könnten auf das Dach des P8 wandern oder unterirdisch angelegt werden”, erklärt Rademacher.

“Ein Kulturzentrum mit Skatepark im hinteren Bereich könnte dem Bermuda-Dreieck neue Würze einstreuen und einen Anlaufpunkt für junge Menschen schaffen. Mir schwebt da so etwas wie das Unperfekthaus in Essen vor, das selbst organisiert und niedrigschwellig Räumlichkeiten für einzelne Gruppen anbietet”, so Rademacher. “Ein einladend gestaltetes Gebäude könnte dabei auch Raum für Ausstellungen von jungen Künstlern bieten.”

“Mit so einem Konzept könnte man auch Tagesbesuchern einen Ankerpunkt bieten, wo sie in Schließfächern ihre Einkäufe zwischenlagern können. Der Bahnhof ist ja ‘um die Ecke’ und so hat das ganze noch einen positiven Effekt im Bereich der Wirtschaftsförderung für Handel und Gastro”, so Rademacher

Wichtig sei, dass man das Gespräch mit den Gastronomen und Betreibern des Bermudas suche, so der Bezirksvertreter. “Man soll dem Dreieck da keine Konkurrenz machen, sondern etwas Neues hinzufügen, was noch nicht da ist. Ideen der Bermuda-Betreiber sollten da mit einfließen”, so Rademacher abschließend.