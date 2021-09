Eine bunte Rettungskette für Menschenrechte bildete sich am Samstag, den 18.08.2021 mit einer überwältigenden Beteilung in der Bochumer City. Gemeinsam mit den Organisatorinnen, den OMAS (und Opas) GEGEN RECHTS Bochum & West reihten sich Familien, Vertreter*innen von politischen Parteien und Initiativen u.a. das Bochumer Bündnis gegen Rechts, das Bündnis Herne und die Seebrücke sowie zahlreiche Passanten auch spontan in die Menschenkette ein, um ein deutliches Zeichen für die Solidarität mit Geflüchteten, für Menschenrechte und Menschlichkeit sowie Gastfreundschaft zu setzen.

Herzlichen Dank an alle Organisator*innen und Teilnehmer*innen.

#omasgegenrechts

#handinhand

#LeaveNoOneBehind

#Rettungskette