Noch nie hat es in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg eine so drakonische Preisexplosion bei fast allen Produkten und Dienstleistungen gegeben. Nicht nur die Spritpreise- und Energiepreise schießen in die Höhe, sondern auch die Lebensmittel, Fleisch, Obst und Gemüse sowie Baumaterialien u.v.m. werden deutlich teurer. Immobilien können kaum noch bezahlt werden.

Ist der Ukraine-Krieg die Hauptursache für diesen Preiswahnsinn? Oder schieben die Konzerne ihn nur vor, um kräftig abzusahnen? Denn eines liegt auf der Hand: Deutschland hat noch keinen Energieengpass und die Versorgung mit Lebensmitteln ist gesichert. Auch Weizen aus der Ukraine ist noch aus der letzten Ernte genügend vorhanden, aber trotzdem steigen die Preise und steigen. Auch die Kosten für Dienstleistungen wie z.B. Handwerker sind erheblich angestiegen.

Die Bochumer Montagsdemo sieht in der Preistreiberei reine Spekulationsabsichten z.B. der Energiekonzerne und Lebensmitteleinzelhandelsketten. Die Bochumer Montagsdemo setzt sich für einen kräftigen Lohnnachschlag in allen Branchen ein (wie Forderung nach einem allseitigen und umfassenden gesetzlichen Streikkrecht) und fordert die sofortige dauerhafte Anhebung aller Sozialleistungen und nicht nur begrenzte Einmalzahlungen! Gleichzeitig verurteilt die Montagsdemo die Ausgaben von hunderten Milliarden Euro für Rüstungszwecke.

Die Kundgebung ist am kommenden Montag, 11.04.22, um 18.00 Uhr am Husemannplatz. Es wird eine spannende Debatte erwartet.

Ulrich Achenbach

Moderator