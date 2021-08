Kaum sind die internationalen Truppen aus Afghanistan abgezogen, erobert die klerikal-faschistische Taliban mit ihrem Terror große Teile des Landes. Hier entpuppt sich der wahre Einsatz der UN-Truppen am Hindukusch.

In der Öffentlichkeit wurde verbreitet, die UN-Truppen sollten die Stabilität des Staates wieder herstellen und die Bevölkerung vor den Übergriffen der Taliban schützen. Würde diese These tatsächlich stimmen, wären die Taliban besiegt und könnten nicht in so kurzer Zeit große Teile der Bevölkerung erneut unterjochen.

Der UN-Truppen-Einsatz diente wahrscheinlich nur dazu, die strategischen Vorteile von Afghanistan und den Einfluss von Russland und anderen neuimperialistischen Staaten zu verhindern, der Schutz der Bevölkerung stand - wenn überhaupt - an zweiter Stelle. In erster Linie ging es um Vormachtstellung der konkurrierenden (neu)imperialistischen Länder, zu denen auch die EU gehört.

Das afghanische Volk wurde so zum Spielball der ausländischen Mächte. Wer hat denn Waffen nach Afghanistan geliefert und besonders die Taliban unterstützt? War es nicht die UN, die sogar "Friedensverhandlungen" mit den Klerikalfaschisten anstrebten?

Tausende Menschen fliehen vor dem Terror der Taliban in noch nicht besetzte Teile des Landes. Eine neue internationale Flüchtlingswelle verursacht u.a. durch die Waffenlobby, ist vorprogrammiert. Während die Angst dieser Menschen unbeschreiblich ist und deren Existenz akut bedroht ist, werden ehemalige "Schutzbefohlende" aus Afghanistan so schnell wie möglich ausgeflogen und verlassen Afghanistan wie "die Ratten das sinkende Schiff".

Da auch die Taliban auf internationale Hilfe angewiesen sind, ist ein sofortiges Embargo vor allen von Militärtechnik und selbstverständlich Waffen erforderlich!