Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt kann der Stadtsportbund Bochum die erfolgreiche Veranstaltungsreihe „Fit im Park“ auch in diesem Jahr durchführen. Vom 18. Juli bis zum 8. August gibt es an verschiedenen Orten im Stadtgebiet spannende kostenlose Mitmachangebote für jeden. Auch das Seniorenbüro Süd ist mit von der Partie und zeigt an drei Donnerstagen, wie man fit im Alter bleibt (oder wird). Los geht es am 23. Juli.



„Fit im Park“ ist ein Kooperationsprojekt, an dem unter anderem die Stadt Bochum, der Stadtsportbund, der Landessportbund NRW und Sportvereine beteiligt sind. In diesem Jahr müssen die Teilnehmer besondere Abstands- und Hygieneregeln beachten. Das sollte dem Spaß aber keinen Abbruch tun.

Bei „Fit im Alter“, das von Übungsleiterin Elke Kaldun betreut wird, liegt der Schwerpunkt auf der Stärkung von Kraft, Gleichgewicht, Beweglichkeit und Koordination. Das Angebot richtet sich an Anfänger; die Teilnehmer sollten sportliche Kleidung tragen, ansonsten muss nichts mitgebracht werden. Achtung: Im Gegensatz zu anderen Angeboten von „Fit im Park“ ist eine Anmeldung erforderlich.

Termine und Anmeldung

„Fit im Alter“ findet an drei Donnerstagen, 23. und 30. Juli sowie 6. August, jeweils von 10.30 bis 11.30 Uhr statt. Treffpunkt ist am Seniorenbüro Süd, Querenburger Höhe 169.

Eine Anmeldung unter Tel.: 53061910 ist erforderlich.