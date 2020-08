Jedes Jahr wenn ich zu meinen Freunden in die Schweiz fahre, jetzt gut 4 Wochen, treffe ich mich mit meinem ehemaligen Chef vom Bieler See. Er kommt dann, Fahrzeit 1,5 Std., zu mir an den Hallwiler See. Wir fahren dann in ein sehr beliebtes Restaurant direkt am See gelegen zum Essen und zum erzählen. Wenn man sich ein Jahr nicht gesehen hat gibt es ja viel zu erzählen und auch Erinnerungen werden ausgetauscht. Erinnerungen gehen nie aus. Ich habe 2010 bei ihm gearbeitet. Hatte bei ihm sehr viel Freiheit, was die Arbeit anging, und die Verbindung ist nie abgerissen. Es war eine sehr schöne Zeit bei ihm.