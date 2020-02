Es ist ein kleines Jubiläum:

Am 10. Mai 2020 findet zum zehnten Mal „Bochum läuft - Aktiv gegen Brustkrebs“ statt.

Zum 10.Lauf „Aktiv gegen Brustkrebs“ durch den Bochumer Stadtpark (Start Bismarckturm) rufen der Verein „Aktiv gegen Brustkrebs“, das Brustzentrum Augusta Bochum und der VfL Bochum 1848 Leichtathletik e.V. auf.

Der Solidaritätslauf

Bochum läuft hebt die besondere Bedeutung von Sport und Bewegung für die Gesundheit allgemein sowie für die Vorbeugung und Verbesserung der Prognose bei Brustkrebs im Besonderen hervor. Deshalb geht es nicht um Zeiten und Platzierungen, sondern ums Mitmachen! Mit dem jährlichen Solidaritätslauf „Bochum läuft“ will der Verein „Aktiv gegen Brustkrebs e. V.“ in erster Linie zwei wichtige Erkenntnisse ins öffentliche Bewusstsein rücken:

• Regelmäßige körperliche Bewegung beugt Brustkrebs vor und senkt das Wiedererkrankungsrisiko nach Brustkrebs

• Bewegung an der frischen Luft hilft darüber hinaus, die Brustkrebs-Therapien besser durchzustehen und Nebenwirkungen besser zu verkraften

Der Zeitplan am 10. Mai 2020:

Ab 9.00 Uhr Ausgabe der Startunterlagen am Bismarckturm

10.30 Uhr Meldeschluss

10.35 Uhr Begrüßung

11.00 Uhr 1. Warm-up mit Musik

11.15 Uhr Start der Walker und Nordic Walker

11.45 Uhr 2. Warm-up mit Musik

12.00 Uhr Start der Läufer

13.00 Uhr Verlosung der Tombola-Gewinne

Anmeldun g: Bochum läuft

Teilnehmen können alle, ob jung oder älter, Mann oder Frau, Große oder Kleine, Einzelläufer/innen oder Gruppen. Gelaufen wird in den Disziplinen Walking (2,5 km), Nordic Walking (2,5 km) und Jogging (5 km). Jede Startnummer nimmt an einer Verlosung teil.

Anmeldeschluss online:

7.Mai 2020 - Aufpreis bei Nachmeldungen am Lauftag (Meldeschluss 10.30 Uhr):

Nachmeldungen am Lauftag selbst sind im Rahmen der Gesamtkapazität des Laufes möglich

Schirmherrschaft: Oberbürgermeister Thomas Eiskirch



Moderation: Katja Leistenschneider (Radio Bochum)

Veranstalter des Laufs: VfL Bochum 1848 Leichtathletik e.V. im Namen des Vereins Aktiv gegen Brustkrebs.e.V, unterstützt vom Brustzentrum Bochum

Zum Umkleiden stehen Zelte zur Verfügung.

Eine Wettkampfuhr läuft im Start-/Zielbereich zur persönlichen Zeitmessung mit, aber es gibt keine Sieger.

Mitmachen lautet die Devise!

Deswegen gehen die Startnummern nach dem Lauf in eine Tombola ein.