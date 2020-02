Alle unsere Mädchen Teams des LFC laer 1906 waren am Wochenende auf Turniere unterwegs.

Die U 13 Mädchen hatten dabei die weiteste Anfahrt, denn es ging zum Beyer Girls Cup nach RW Ahlen.

Das Team traf in der Vorrunde in der Gruppe B auf

SC Bielefeld, SG Telgte, SV GW Langenberg ,SpVgg Oelde

In 4 Vorrundenspielen konnte das Team zwei Siegen und 2 Niederlagen ins Halbfinale einziehen.

Hier traf das Laerscher Mädchen-Team auf das Team von TuS Saxionia Münster und setzte sich mit 2:0 durch!

Im Finale musste man sich der SpVgg Oelde mit 3:0 geschlagen geben.

Trotzdem hat das Team einen tollen Fußball gezeigt und hat den Zweiten Platz verdient.

Fazit: Die Generalprobe für die Stadtmeisteschften ist voll und ganz gelungen.

Am Sonntagmorgen reiste dann die U 15 I und U 15 II zur TSG Herdecke!

Die U 15 I spielte in der Gruppe B mit SV Hohenlimburg, Waldesrand Linden und Kamener SC

während die U 15 2 in der Gruppe A gegen TSG Herdecke,TuS Niederbonsfeld und Viktoria Habinghorst spielten.

Die U 15 2 wurde in der Gruppe Dritter und spielte gegen Waldesrand Linden.

Leider verlor man 1:0 und wurde 6ter im Turnier!

Die U 15 I konnte ins Halbfinale einziehen und spielte gegen Victoria Habinghorst.

Dieses Spiel wurde dann glücklich mit 3:2 für die Laerscher Mädels entschieden.

Im Finale war der Gegner TuS Niederbonsfeld.

Auch hier konnten die Laerscherinnen durch ein Tor gewinnen und holten sich den Cup!

Fazit: Generalprobe mit Auszeichung gelungen. Die Stadtmeisterschaften können kommen.

Sonntag Nachmittag wollten nun die jüngsten LFC Mädchen zeigen, was sie können.

Die U 11 trafen auf TuS Niederbonsfeld, TSG Herdecke,TuS Grünenbaum,VfL Gennebreck und Eintracht Gelsenkirchen.

Mit einem Sieg, einer Niederlage 2 Unentschieden und nur einem Gegentor wurde man 4ter.

Es waren spannende Spiele, die die Zuschauer in ihren Bann zogen.

Also ein ganz tolles Wochenende für die Laerscher Mädchen.

Wollt ihr euch mal die Mädchen des LFC anschauen?

Dann kommt am Samstag den 22.02.2020 zur

Maria Sybilla Merian Gesamtschule

Lohackerstraße 15, 44867 Bochum

Hier spielen ab 10:00 die U 13 Mädels und U15 um den Sparkassen Junior-Cup .