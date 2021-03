„Bewegung im Freien und an der frischen Luft hält fit und fördert die Gesundheit“. Der Stadtsportbund greift diesen Gedanken mit dem neuen Fitnesspfad „Trimm-Dich-WAT“ auf. Er bietet ab sofort allen Bewegungsfreudigen und denjenigen, die es gerne werden möchten, sechs unterschiedliche und einfache Mitmachaktionen. Zu finden ist der Parcours auf den Grünflächen rund um den „Monte Schlacko“ in der Wattenscheider Südfeldmark.



Ob Kniebeugen, Liegestütze oder koordinative Bewegungen, hier ist für jedes Alter und jeden Geschmack die passende Übung dabei. An den jeweiligen Stationen befinden sich Plakate mit Übungsanweisungen und Informationen. Zusätzlich gibt es für jede Bewegung ein kurzes

Demonstrationsvideo, das mittels QR-Code abgerufen werden kann. Mit einem weiteren QR-Code können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Rückmeldungen zu den Bewegungsstationen geben.

„Gerade in der aktuell durch Beschränkungen geprägten Zeit ist der neue Outdoorparcours für alle Wattenscheider eine einfache und schöne Möglichkeit, sich individuell fit zu halten…und das direkt vor der Haustür“, so SSB-Projektleiter Hendrik Straub.

Wattenscheid hält sich fit



Weitere Initiatoren des Fitnesspfades sind die IceStars Cheerleader um den Vereinsvorsitzenden Uwe Mensch. „Der Fitnesspfad ist eine spontane Idee gegen das sprichwörtliche Einrosten während der Coronapandemie. Die Umsetzung zusammen mit dem Stadtsportbund hat riesig viel Spaß gemacht“, so Uwe Mensch.

Hier gibt es weitere Infos

Weitergehende Informationen rund um das Projekt erhalten Interessierte unter www.fit-in-wat.de. Die Geschäftsstelle von „Gesund durch Bewegung in Wattenscheid“ an der Westenfelder Straße 1 ist telefonisch unter 02327-9798348 oder per Mail unter info@fit-in-wat.de erreichbar.