Etliche Spieler fallen verletzt aus Wenn alle Profis des VfL Bochum die erste Partie beim VfL Wolfsburg am Samstag (14.8., 15.30 Uhr) so angehen wie ihr Trainer, dann dürften die Fans zumindest Spaß haben am Spiel ihrer Mannschaft. "Ich könnte jeden Tag strahlen, dass ich mit dem VfL Erste Liga spielen darf. Und das müssen wir auch so zeigen", lässt Thomas Reis seiner Vorfreude freien Lauf.

Von Dietmar Nolte

Elf lange Jahre hat der VfL warten müssen, bis er sich nun endlich wieder mit den besten Mannschaften Deutschlands messen darf. Natürlich begleiten den Auftakt viele Fragezeichen, fehlen einige Akteure, ist die Mannschaft noch nicht komplett eingespielt. Aber das soll auch gar nicht entscheidend sein, meint Thomas Reis: "Ich weiß nicht genau, was uns erwartet. Ich weiß nur, dass es eine tolle Liga ist. Wir freuen uns einfach, wieder Bundesliga spielen zu dürfen, Und wir werden versuchen, direkt in Wolfsburg die ersten Punkte zu holen - was nicht ganz einfach wird."

Respekt ja, Angst nein - der VfL rechnet sich durchaus Chancen aus, zumal sich der Champions-League-Teilnehmer aus der VW-Stadt in den letzten Wochen alles andere als überzeugend präsentiert hat. Im Pokal ist man zwar in Münster weitergekommen, durch den Wechselfehler in der Verlängerung droht aber nachträglich das Aus - das bisherige I-Tüpfelchen nach einer Reihe von Pleiten und Problemen. "Wolfsburg hat neue Spieler, einen neuen Trainer und ist etwas wackelig durch die Vorbereitung gegangen", meint auch Thomas Reis, warnt aber zugleich deutlich: "Sie haben eine unheimlich hohe individuelle Qualität und mit Mark van Bommel einen Trainer, den ich als Spieler schon bewundert habe und der sie mit Sicherheit in die richtige Spur bringen wird."

Nur bitte noch nicht gegen Bochum, könnte der Zusatz lauten. Allerdings wird Reis nicht auf seine Wunschformation zurückgreifen können, weil just zum Start gleich eine ganze Reihe an Spielern verletzt passen müssen. Mit Gerrit Holtmann und Eduard Löwen fallen zwei potenzielle Akteure für die Startelf aus, Soma Novothny und Saulo Decarli fehlen als Alternativen ebenso wie Luis Hartwig und Neuzugang Konstantinos Stafylidis. Dazu kommen Paul Grave und immer noch Danny Blum, der weiter hart an seinem Comeback arbeitet - insgesamt fehlen dem VfL satte acht Spieler. Hinter Herbert Bockhorn stand zudem ein dickes Fragezeichen.

3 Neuzugänge in der Startelf?

Gut möglich, dass auch aus diesem Grund mit Christopher Antwi-Adjei, Takuma Asano und Elvis Rexhbecaj gleich drei Neuzugänge in die Anfangsformation rutschen. Reis will die Mannschaft zwar insgesamt etwas defensiver ausrichten als noch in der Zweiten Liga, aber die Offensive dabei nicht vernachlässigen: "Du musst gewisse Dinge der Liga angleichen, aber wir wollen auch keinen Bus vor unserem Tor parken." Aktiv verteidigen, gibt der Trainer als Devise aus. Und "eklig sein in den Zweikämpfen und alles investieren. Wir werden leiden!"