Nach der Heimniederlage von 77:99 gegen die TKS 46ers wollen die VfL SparkassenStars nun einen Sieg. Denn auch mit den BSW Sixers haben die Bochumer noch eine Rechnung offen.

Für die VfL SparkassenStars geht es am Wochenende nach Halle/Leipzig. Dort treffen die Basketballer auf die BSW Sixers, mit denen die Mannschaft von Trainer Felix Banobre noch eine Rechnung offen hat. Der Gegener für Sonntag ist aktuell Tabellendritter und hat eine Kooperation mit dem Erstligisten Mitteldeutscher BC. Bei den Sixers gibt es zwei Dopplelizenzspieler, die für Schwung auf dem Parkett sorgen. Besonders müssen die Gäste auf Point Guard Marko Kristanovic und Shooting Guard Ferdinand Zylka aufpassen. Außerdem müssen die SparkassenStars ebenfalls die beiden Importspieler Justin Smith und Luca Petkovic im Auge behalten. Für die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt Denn die Gastgeber wollen natürlich ihren Tabellenplatz behalten, während die Bochumer dringend Punkte brauchen, um sicher in den Pay-Offs zu sein. Denn nach zwei Niederlagen in Folge muss ein Sieg her. Für diese Mission kommt Zach Haney nach seinem grippalen Infekt zurück in den Kader. Allerdings ist die Rückkehr von Raphael Bals noch nicht sicher.

Gelingt den SparkassenStars ein Sieg, so können sie punkte mäßig mit den drittplatzierten Gastgebern gleich schließen. Anwurf ist am Sonntag, 2. Februar um 16 Uhr in der Platz am Deutschen Einheit 4a, Sandersdorf-Brehna.