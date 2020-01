Für die Bochumer Basketballer der VfL SparkassenStars geht es am Sonntag, 19. Januar 2020, zu den Dresden Titans. Beide Mannschaften haben bisher eine Siegesserie hingelegt.



Was die VfL SparkassenStars sechs mal in Folge in den Hallen von Westfalen gelungen ist, ist auch den Dresden Titans gelungen. Diese können allerdings sechs Heimsiege in Folge vorweisen. Dabei haben die Titans zu letzt am 12. Oktober gegen Itzehoe verloren. Beim VfL war die letzte Auswärtsniederlage am Wochenende davor. Nun wird es am Sonntag in diesem Match spannend, denn bei einer der beiden Kontrahenten reißt die Serie definitiv.

Besonders Augenmerk legt Trainer Felix Bonobre auf folgende Spieler der Dresdener: Der neue Center Georg Voigtmann gehört zusammen mit Erich Palm und Lennard Larysz zu den Spielern, die der VfL unter Kontrolle bringen muss. Beim VfL hingegen blickt man auf eine krankheits- und verletzungsbedingt gemischte Woche zurück. Allerdings hat der Sieg gegen Schwelm dem bei den SparkassenStars noch einmal ordentlich Selbstvertrauen gegeben, damit das Vorhaben "siebter Auswärtssieg in Folge" auch gelingt. Zu dem Erfolg wird hoffentlich Zach Haney mit beitragen, der in guter Form ist. Anwurf in Dresden ist am Sonntag, 19. Januar, um 16 Uhr in der Margon Arena, Bodenbacher Straße 154 in Dresden.