Die Drei-Feld-Tennishalle des TC Grün-Weiß Bochum, Im Zugfeld 74, Bochum-Hordel, stand in den letzten acht Wochen nicht zur Verfügung. Der alte Teppichboden wurde ersetzt. Um höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, wurde nun ein flächenelastischer, gelenkschonender Holzboden verlegt, auf dem als Oberfläche der Belag „GreenSet“ aufgebracht wurde. Dieser Belag ist unter anderem bekannt von den Australien-Open. Außerdem wurden in der Tennishalle neue Vorhänge und neue Netze angebracht.



Durch das 2019 ausgeschriebene Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ des Landes NRW für Investitionsmaßnahmen an Sportstätten in Eigenbewirtschaft, an dem sich der TC Grün-Weiß Bochum beteiligte, wurde es möglich, diese Renovierung durchzuführen. Das Land bewilligte schließlich 64.000 Euro.

Da die gesamte Umbaumaßnahme aber mit 100.000 Euro veranschlagt war, reichte das Fördergeld nicht. Deshalb rief der Trainer des TC Grün-Weiß Bochum Dieter Davidsen, der auch Sport- und Jugendwart ist, eine Spendenaktion ins Leben, die bei den Mitgliedern und Freunden des Vereins eine super Resonanz auslöste. Der fehlende Betrag konnte in kurzer Zeit eingesammelt werden.

Pünktlich zum Start der Wintersasion wird die fast neue Tennishalle am Sonntag, 19. September 2021, um 12 Uhr, eingeweiht. Teilnehmen wird die Bürgermeisterin Gaby Schäfer (SPD-Ratsmitglied für Querenburg und u.a. Vorsitzende des Stadtsportbundes Bochum). Außerdem werden Spieler der 1. Herrenmannschaft und Nadine Davidheimann (Spielerin der 1. Damenmannschaft und der Damen 30) gegen Leticia Solakov (mehrfache NRW-Meisterin der Jugend) Show-Kämpfe durchführen.

Ab 10 Uhr werden außerdem zwei Mannschaften ihre letzten Medenspiele absolvieren:

Damen 40 gegen Parkhaus Wanne-Eickel und die 5. Herrenmannschaft gegen TC Südpark Bochum.

Tombola

Úm die fällige Renovierung der Damenduschen durchführen zu können, wird Udo Soler-Gomez, Gastwirt des Club-Restaurants „Casa Maria“ eine Tombola (1. Preis: 1 Fernsehgerät) durchführen. Die Auslosung wird um 15 Uhr geschehen. Der gesamte Erlös wird für die Renovierung zur Verfügung gestellt. Ebenso der Verkauf von Waffeln und gegrillten Würstchen.