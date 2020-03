Königspokal Schießen und neuer Vorstand beim BSV Bochum Brenschede 1797 e.V.

Am 29.02.2020 fand unsere Offiziersversammlung statt. Die Insgesamt 26 anwesenden Offiziere hatten einen wichtigen Tagespunkt. Die Wahl eines neuen Majors und Bataillonsführers. Mit 26 Ja Stimmen und keiner Gegenstimme oder Enthaltung wurde Peter Deppe gewählt. Er nahm die Wahl an und ernannte Alexandra Meyer zur Bataillonsadjutantin. Auch Sie nahm die Wahl an. Peter Deppe wird den Schützenverein nun bei allen Auftritten in Uniform anführen und kommandieren.

Die Wahl war nötig geworden, da die bisherige Majorin Anja Grewe im Oktober 2019 zur 2. Vorsitzenden gewählt wurde. Der Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen:

1. Vorsitzender Günter Kaczmarek, 2. Vorsitzende Anja Grewe, Geschäftsführer und Schriftwart Fabian Wolski, 1. Kassenwart Michael Günther und Major Peter Deppe.

Am 08.03.2020 fand noch das Königspokalschießen auf dem eigenen Schießstand an der Brenscheder Straße statt. Dieses jährlich stattfindende Vergleichsschießen unter den Kompanien wird immer für drei Jahre ausgeschossen. Die Kompanie die am meisten Ringe in allen drei Schießen erringt, behält am Ende den Pokal.

Bei dem Schießen waren insgesamt 38 Schützen anwesend. An diesem Sonntag war es sehr knapp. So konnte die 3. Kompanie insgesamt 1338 Ringe, die 1. Kompanie 1417 Ringe und die Stammkompanie 1418 Ringe erzielen. Der Tagessieg ging also, mit einem Ring unterschied, an die Stammkompanie. Da dies das dritte und letzte Schießen war, ging dann auch der Gesamtsieg an die Stammkompanie mit 4415 Ringen, gefolgt von der 1. Kompanie mit 4397 Ringen und der 3. Kompanie mit 3594 Ringen.

Die besten Tagesschützen waren:

Fabian Wolsk (1.Kmp.) 149 Ringe

Astrid Mikus (St.Kmp.) 147 Ringe

Günter Kaczmarek (1. Kmp. ) 147 Ringe

Peter Büker (St. Kmp.) 146 Ringe

Der BSV Bochum Brenschede feiert in diesem Jahr vom 04. Bis 06.09.2020 auch wieder sein Bürger und Schützenfest mit Königsschießen in Wiemelhausen. Dazu wird es noch frühzeitig Informationen geben. Es sind aber alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen.