Eine 5.000-Euro-Spende für die Kindertrauerarbeit im Palliativnetz Bochum gab es gerade von der Aktion Lichtblicke. Die Überraschungs-Bescherung kam wieder kurz vor dem Heiligabend. So wie schon am 23. Dezember 2018, als die Aktion Lichtblicke ihr 20jähriges Bestehen feierte und 2.500 Euro spendete.

„Das war eine wunderbare Mitteilung für uns“, kommentieren die Vorstandsmitglieder Dr. Birgitta Behringer und Christiane Breddemann voller Freude, „und wir sagen auf Distanz ganz herzlichen Dank.“ Die Spende werde die Kindertrauerarbeit im kommenden Jahr für Monate auf sichere Beine stellen. Lichtblicke hatte in diesem Jahr ein Rekord-Spendenergebnis., „und deshalb“, so Rike Ullrich von Radio Bochum, „wollten wir gerade jetzt Bochumer Vereine, Kitas, Schulen, Initiativen und Einrichtungen fördern, die sich während der Corona-Pandemie in besonderer Weise mit innovativen, kreativen Konzepten und Ideen für Kinder und Jugendliche stark machen.“

Wie „Lichtblicke“ hatte auch das Palliativnetz Bochum (PNB) im Jahr 2020 ein tolles Spendenaufkommen. Diese wunderbare Tatsache sorgte dafür, dass das PNB im Gegenzug selbst eine ganze Reihe von Spenden an seine Partner verteilen konnte. So gingen je 2.000 Euro an vier ambulante Hospizdienste, das Hospiz Sr. Hildegard, die Kurzzeitpflege der Augusta Kliniken, das Ambulante Ethikkomitee Bochum sowie die Fördervereine der Lebenshilfe und der Palliativstationen im St. Josef Hospital und in den Augusta Kliniken.

Der Förderverein der Palliativstation am Bergmannsheil Bochum hat sich im Übrigen aufgelöst und - wie Pfarrerin Manuela Theile mitteilte - beschlossen, dem Palliativnetz 8.034,27€ für die Kindertrauerarbeit zu spenden.