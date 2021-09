Freudig überrascht waren viele Mitarbeitende von Augusta Ambulante Dienste beim Blick auf ihre aktuelle Gehaltsabrechnung: 500 Euro mehr hat der größte Pflegedienst in Bochum und Hattingen als freiwillige Sonderzahlung überwiesen und der Abrechnung einen Dankesbrief von Geschäftsführer Dr. Thomas Hulisz und Pflegedienstleiterin Christiane Breddemann beigelegt. „Sie alle haben sich im vergangenen Jahr mit großem Engagement für unsere Patienten eingesetzt und manchmal auf Ihre privaten Interessen verzichtet. Das ist nicht selbstverständlich. Dafür ein großes Dankeschön.“

Corona habe Viele an die Grenzen der Belastbarkeit gebracht und jeder habe auf seinem Platz extrem viel für die Bewältigung der Pandemie geleistet. „Gerade erleben wir eine Verschnaufpause“, heißt es weiter, „aber was kommt danach?“ Die überraschende Gratifikation wird das Engagement in diesem hoch motivierten aber weiterhin stark belasteten Team sicher noch weiter verbessern.