Anlässlich des Vorlesetages 2020 am 20. November hat die Klasse 6c des Marie-Curie-Gymnasiums im Rahmen des Deutschunterrichts ein kleines Projekt gestartet: Jedes Kind hat ein Plakat zu seinem Lieblingsbuch gestaltet und vorgestellt. Zudem hat jeder der Sechsklässler eine besonders spannende Stelle aus diesem Buch vorgelesen. "Auf diese Weise haben die Schülerinnen und Schüler viele neue Bücher kennengelernt", erklärt Deutschlehrerin Alicia Thier. Der Austausch der Bücher habe bereits begonnen, lacht die Pädagogin.

Anregungen zum Lesen

Auch in der Klasse kam das Deutschprojekt gut an. „Ich habe viele gute Ideen für Bücher erhalten, die ich bald auf meinem Tolino lesen werde“, sagt Leonie überzeugt. „Ich finde es spannend, dass zwei andere Kinder die gleichen Bücher mögen wie ich und andere Teile der Buchreihe hier in der Klasse vorstellen", ergänzt Lotta.

Vorbereitung auf Vorlesewettbewerb

Gleichzeitig dienen die Buchpräsentationen und Lesevorträge als Vorbereitung für den bevorstehenden Vorlesewettbewerb Anfang Dezember. Als Klassensiegerin der Klasse 6c wurde Hanna Nieger ermittelt. Sie erfüllte laut ihren Mitschülerinnen und Mitschülern alle zuvor bestimmten Kriterien, die für einen guten Lesevortrag wichtig sind: deutliche Aussprache, angemessenes Lesetempo, angemessene Leselautstärke, sinnvolle Pausen, sinngemäße Betonung ohne Übertreibung sowie eine verständliche Textauswahl. Anfang Dezember wird am Marie-Curie-Gymnasium der oder die Schulsieger/in ermittelt. Danach geht es in den Kreisausscheid, bei dem in den letzten beiden Jahren das Bönener Gymnasium jeweils den zweiten Platz belegte. Deutschlehrerin Thier und ihre Klasse drücken Hanna auf jeden Fall fest die Daumen.