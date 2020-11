Bottrop. Die Polizei sucht nach einer Rollstuhlfahrerin, die am Montagnachmittag an einem Unfall an der Kreuzung Scharnhölzstraße/Aegidistraßebeteiligt war. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 88-jähriger Autofahrer aus Bottrop gegen 15.25 Uhr auf der Scharnhölzstraße geradeaus über die Kreuzung fahren.

Dabei kollidierte er mit einer Frau, die auf einem elektrischenRollstuhl unterwegs war und auf dem Radweg der Aegidistraße in Richtung Eigen fuhr. Die Frau stürzte nach dem Unfall, fuhr dann aber weiter, nachdem ihr ein Zeuge aufgeholfen hatte. Ob die Frau verletzt wurde, ist unklar. Sie wird wie folgt beschrieben: etwa 70 bis 80 Jahre alt, graue Haare. Ihr Rollstuhl müsste an der rechten Seite beschädigt sein. Bei dem Unfall entstand rund 1.000 Euro Sachschaden. Die Frau selbst oder Zeugen, die Hinweise zu der Unfallbeteiligten haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.