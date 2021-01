Bottrop. Am Montagabend kletterten unbekannte Täter auf ein Garagendach an der Horster Straße im Stadtteil Boy. Von hier aus drückten sie ein auf Kipp stehendes Badezimmerfenster auf. Aus der Wohnung nahmen sie eine Playstation und Videospiele mit. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.