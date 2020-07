Am Mittwoch, gegen 18:30 Uhr, fuhr ein 29-jähriger Busfahrer aus Herten auf der Gladbecker Straße in Richtung Bottroper Innenstadt. In unmittelbarer Höhe der Bushalterstelle "Prosper III" soll der Busfahrer von einem unbekannten Fahrer eines Kleintransporters überholt worden sein.

Um einen Zusammenstoß mit dem Transporter zu verhindern, musste der Busfahrer stark bremsen. Hierbei verletzte sich ein 6-jähriger Fahrgast leicht.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Kastenwagen. Das Fahrzeug trug die Aufschrift "Samsung". Im Fahrzeug sollen sich zwei Männer befunden haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen. Der Anruf ist kostenfrei.