Marl/Bottrop. Die Polizei hat in dieser Woche erneut Fahrrad- und Autofahrer kontrolliert - im Fokus stand die Beleuchtung, vor allem an Fahrrädern. Die umfangreichen Kontrollen haben in Datteln und in Marl stattgefunden.

In Marl wurden insgesamt 51 Fahrradfahrer kontrolliert. In 22 Fällen musste ein Verwarngeld verhängt werden. Für einen 34-jährigen Fahrradfahrer endete die Fahrt an der Polizeikontrolle. Weil der Mann aus Bottrop per Haftbefehl gesucht wurde, ging seine Fahrt schließlich im Polizeiwagen weiter - direkt in die Justizvollzugsanstalt . Ob sein Licht am Fahrrad funktionierte, teilte die Polizei allerdings nicht mit.