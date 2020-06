Mutmaßlicher Einbrecher in Bottrop festgenommen

Bottrop. Aufmerksamen Polizeibeamten fiel am Sonntagmorgen, gegen8.30 Uhr, ein verdächtiger Mann in einer Wohnsiedlung auf der Nikolaus-Groß-Straße auf. Als er den Streifenwagen bemerkte, lief der Mann weg.

Die Polizisten konnten ihn stoppen und kontrollieren.

Dabei stellten die Beamten ein Einbruchswerkzeug sicher, das der Mann dabei hatte. Außerdem konnte eine entsprechende, frische Hebelmarke an der Haustür festgestellt werden, wo sich der Tatverdächtige zuerst aufgehalten hatte. Der 38-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Der Mann hat zur Zeit keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Die weiteren Ermittlungen dauern an.