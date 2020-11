Bottrop. Bereits in der Nacht zum 02.11.2020 kam es in Bottrop auf der Harkortstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Der Geschädigte, ein 39-jähriger Mann aus Herten, wurde dabei lebensgefährlich durch einen Messerstich verletzt und musste notoperiert werden. Es wurde eine Mordkommission eingesetzt.Im Rahmen der Ermittlungen konnte der bisher unbekannte Täter jetzt ermittelt und festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um einen 40-jährigen Mann aus Duisburg, der gestern (05.11.2020) dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Essen vorgeführt worden ist. Es wurde Untersuchungshaft angeordnet.