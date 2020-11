Münster/Bottrop. Aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm 2020 des Bundes hat der Regierungsbezirk Münster Fördermittel in Höhe von insgesamt 1.669.384 Euro zugewiesen bekommen. Die Gelder sind für Maßnahmen an national bedeutsamen oder das kulturelle Erbe mitprägenden unbeweglichen Kulturdenkmälern vorgesehen. Darüber hinaus werden aus diesem Programm auch national bedeutsame Orgeln gefördert.

Von den Fördermitteln profitieren zunächst die Alte Vikarie in Vreden, das Schloss in Senden, ein Wohnhaus in Dorsten-Rhade, die Pfarrkirche Sankt Magnus in Everswinkel, die Orgel in der Abteikirche Ss. Cosmas und Damian in Wadersloh, die Boeselager‘sche Kurie in Warendorf, die Heilig-Kreuz-Kirche in Bottrop sowie der Altar der Dominikanerkirche in Münster und die Freifläche am Servatiiplatz in Münster. „Gerne hätte ich die Bescheide selbst an die Empfänger überreicht. Dies war aus gegebenem Anlass in der Corona-Pandemie nicht möglich. Nichts desto trotz freue ich mich, dass die Fördermittel auch in den Regierungsbezirk Münster fließen und hier zum Erhalt von wertvollem historischen Kulturgut beitragen“, sagte Regierungspräsidentin Dorothee Feller.

28.500 Euro für Heilig-Kreuz-Kirche in Bottrop

Aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes werden 28.500 Euro für die denkmalgerechte Instandsetzung des Kirchenvorplatzes bereitgestellt.

Die Gesamtkosten werden mit 60.000 Euro veranschlagt. Für dieses Projekt wurden in der Vergangenheit bereits Bundesmittel in Höhe von 80.000 Euro freigegeben.

Die Heilig-Kreuz-Kirche in Bottrop wurde 1955-1957 nach den Plänen des Architekten Prof. Rudolf Schwarz errichtet. Die Kirche wurde in Form einer Parabel aus Stahlbetontragwerk und rotem Backstein erbaut. Die Eingangsseite ist mit einer farbigen Glaswand von Georg Meistermann ausgestattet. Im Jahr 2008 wurde die Kirche geschlossen und ab dem Jahr 2013 durch den Förderverein Kulturkirche Heilig Kreuz e.V. einer neuen Nutzung als Veranstaltungsort zugeführt.